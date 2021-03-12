Süper Lig'da Antalya derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde 5. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile 10. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 30. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. İki takımda Türkiye Kupası'nda oynayacakları bu karşılaşma öncesinde sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Antalyaspor, 17 Mart Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Alanyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi, hakem Sarper Barış Saka yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Derbide 15. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü iç sahada 7 maçlık üstünlüğü bulunuyor. Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 1'i dış sahada 5 galibiyeti var. Antalya takımları iki karşılaşmada ise golsüz berabere kalarak yenişemedi. Akdeniz ekiplerinin en son lig randevusunda, 9. haftada 22 Kasım 2020'de oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor'da iki eksik!

Sarı kart cezalısı Fredy ile sakatlığı bulunan Ufuk Akyol'un sahaya çıkamayacağı Antalyaspor'da, Fenerbahçe maçının ardından kırmızı kart gören kaleci Boffin cezasını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde tecrübeli kaleci zorlu maçta takımdaki yerini alacak. Kırmızı beyazlı takımda Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Boffin, Eren ve Nuri Şahin sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Turuncu-yeşilliler en son iç sahada farklı yendi

Alanyaspor, sahasında en farklı galibiyetini geçen sezon 18 Haziran 2020'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 4-0'lık skorla elde etti. Antalyaspor, 14 karşılaşmada rakibinin 21 golüne 15 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

Ligde 4 maç sonra 29. haftada Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek üç puan kazanan Alanyaspor, çıkışını Antalyaspor mücadelesiyle sürdürmeyi planlıyor.

Oynadığı son 7 maçından beraberlikle ayrılan Antalyaspor ise galibiyet hasretine Alanya'da son vermek istiyor. Ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, 2021'de mağlubiyet yaşamayan tek ekip unvanını 31. haftaya taşımayı hedefliyor.

Antalyaspor, 17 Mart Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Alanyaspor'u konuk edecek.