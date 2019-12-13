Süper Lig’in 15. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, derbide karşı karşıya gelecek. Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve ligde 16. sıraya kadar gerileyen Antalyaspor, ilçesinin takımı karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Galatasaray’a karşı iyi oynamasına rağmen yenilen Alanya’nın da tek düşüncesi 3 puan.

Alanyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Alanyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, N’Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Celustka, Diego, Eren, Ufuk, Hakan, Doğukan, Fredy, Mukairu, Blanco

Ev sahibinde Juanfran, Lokman Gör sakat. Stoper Welinton ise cezalı. Turuncu-Yeşilliler’de iyileşen Cisse takımla çalıştı ve oynayabilecek durumda.

Tomas yönetiminde ilk galibiyetini almak isteyen konuk takımda Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere’nin sakatlıkları devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar’da bu oyuncuların dışında eksik bulunmuyor.