Alanyaspor - Antalyaspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'ni 33. haftası Antalya derbisine sahne oluyor. Farioli ve Nuri Şahin'in öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ligde geçen haftaki mücadelelerde, Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş 'a 4-1 yenilmiş, Fraport TAV Antalyaspor konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u aynı skorla yenerek, üst üste kazandığı karşılaşma sayısını 5'e, yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkarmıştı.

MAÇ BAŞLADI

GOL | Konuk ekip Antalyaspor, Haji Wright'ın 17. dakika attığı golle 1-0 öne geçti.

Alanyaspor - Antalyaspor maçında 11'ler...

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Novais, Efkan, Efecan, Emre, Eduardo, Candeias

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Kudriashov, Veysel, Güray, Fernando, Hakan, Doğukan, Gökdeniz, Luiz Adriano, Haji Wright