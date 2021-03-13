Alanyaspor - Antalyaspor canlı

Süper Lig 'da Antalya derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde 5. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile 10. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan 30. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanıyor. İki takım da Türkiye Kupası'nda oynayacakları bu karşılaşma öncesinde sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

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KARŞILAŞMA BAŞLADI

GOL | Alanyaspor, Babacar'ın penaltı golüyle 28. dakikada 1-0 öne geçti. Antalyaspor kalecisi Boffin, penaltıya sebebiyet veren pozisyonda sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

GOL | Mustafa Pektemek'in güzel golüyle Alanyaspor 39. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İLK YARI | Alanyaspor, Babacar ve Mustafa Pektemek'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Alanyaspor-Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu:

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Hasan Hüseyin, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Mustafa, Babacar.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Veysel, Hakan, Imeri, Nuri, Gökdeniz, Orgill.



