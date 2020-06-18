Alanyaspor - Antalyaspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde erken final niteliği taşıyan Fenerbahçe-Trabzonspor eşleşmesinin ardından gözler bugün Akdeniz derbisine çevrildi. Aynı kentin takımları Alanyaspor ile Antalyaspor kupada kapışıyor. Ligde Antalyaspor’un üstünde yer alan ve Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen Alanyaspor, kupada da bir adım önde. İlk maçı uzatma anlarında Junior Fernandes’in attığı golle deplasmanda 1-0 kazanan Turuncu-Yeşilliler, final öncesi oynanacak son maçta avantajını koruyup turu geçmeyi hedefliyor.

Podolski, Jahovic ve Sinan Gümüş gibi yıldızlara sahip olan Antalya ise derbide hem rövanşı almayı hem de finale çıkmayı planlıyor. Hakem Arda Kardeşler Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması saat 20.45’te başladı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanıyor. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Alanyaspor - Antalyaspor ilk 11'ler:

Alanysaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N’Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Veysel, Kudryashov, Fredy, Hakan, Sinan, Podolski, Amilton, Jahovic