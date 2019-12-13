Alanyaspor - Antalyaspor (CANLI)
Haftanın açılış maçında Alanyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıypr. İki takımın da 3 puana şiddetle ihtiyacı var. Alanyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 6 maçtan 4’ünü Antalyaspor, 2’sini ise Alanyasppor kazandı. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.
Süper Lig’in 15. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, derbide karşı karşıya geliyor. Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve ligde 16. sıraya kadar gerileyen Antalyaspor, ilçesinin takımı karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Galatasaray’a karşı iyi oynamasına rağmen yenilen Alanya’nın da tek düşüncesi 3 puan.
Alanyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Alanyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:
Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Salih Uçan, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou
Antalyaspor: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Charles, Ufuk, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan, Aatif
Ev sahibinde Juanfran, Lokman Gör sakat. Stoper Welinton ise cezalı. Tomas yönetiminde ilk galibiyetini almak isteyen konuk takımda Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere’nin sakatlıkları devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar’da bu oyuncuların dışında eksik bulunmuyor.