Alanyaspor - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig’in 15. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, derbide karşı karşıya geliyor. Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve ligde 16. sıraya kadar gerileyen Antalyaspor, ilçesinin takımı karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Galatasaray’a karşı iyi oynamasına rağmen yenilen Alanya’nın da tek düşüncesi 3 puan.

Alanyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Alanyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Salih Uçan, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

Antalyaspor: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Charles, Ufuk, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan, Aatif

Ev sahibinde Juanfran, Lokman Gör sakat. Stoper Welinton ise cezalı. Tomas yönetiminde ilk galibiyetini almak isteyen konuk takımda Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere’nin sakatlıkları devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar’da bu oyuncuların dışında eksik bulunmuyor.