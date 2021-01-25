Süper Lig'in ilk yarısı bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. 21. haftada Aytemiz Alanyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Lige iyi başlayan ancak son 10 haftalık performansta puan kayıplarına 'dur' diyemeyen Alanyaspor, ilk yarının son maçını kazanmak istiyor. Ligin ilk yarısının son maçını evinde oynayacak Alanyaspor, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. 3 maçlık yenilgi serisine sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son veren Ankaragücü ise Alanya'da 3 puan peşinde olacak.

Ankaragücü, haftaya 18 puanla 19. sırada girdi. Son 3 maçından sadece 1 puan alarak düşüşe geçen Alanyaspor ise 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Geçen sezon bu iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Akdeniz temsilcisi farklı kazanmıştı. Sahasında rakibini 5-0 yenen Alanyaspor, Ankara'da ise 4-1'lik galibiyet almıştı.

Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Siopis, Berkan, Bakasetas, Efecan, Davidson, Babacar

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Erdi, Pazdan, Pinto, Lukasik, Voca, Endri, Paintsil, Lobhanidze, Badji