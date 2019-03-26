Alanyaspor, Altyn Asyr'ı 2-1'le geçti

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Türkmenistan takımlarından Altyn Asyr ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

26 Mart 2019, Salı 19:21
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Alanyaspor, Altyn Asyr'ı 2-1'le geçti

Ligin 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Türkmenistan Ligi takımlarından Altyn Asyr ile karşılaştı.

Aytemiz Alanyaspor, maçın ilk dakikasında Cisse’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Altyn Asyr takımından Murat Yakshiyew, 48. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

Djalma’nın 86. dakikada penaltıdan attığı golle Aytemiz Alanyaspor rakibini 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 85. dakikasında Murat Yakshiyew kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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