Alanyaspor alkışlarla...

Erol Bulut yönetiminde sezonun öne çıkan takımlarından biri olan, geçen haftayı 5 gollü galibiyetle kapatan Akdeniz ekibi, Türk telekom Stadı’na da puan hedefiyle geldi. Turuncu-Yeşilliler, önemli bir isminden yoksundu. Takımın yıldızı, en golcü ismi Papis Cisse hem sakatlığı hem de cezası nedeniyle yoktu. Buna rağmen mücadelenin başından sonuna son derece cesur ve atak bir futbol ortaya koyan, defalarca gole yaklaşmasına karşın Galatasaray’ın 1 numarası Muslera’yı geçemeyen Alanya, çok daha fazlasını hak ettiği zorlu deplasmandan eli boş dönmek zorunda kaldı. Bulut ve öğrencilerinin sergilediği performans ise geceye damga vurdu. Galatasaray taraftarı bile son düdük çaldığında Alanyasporlu bazı oyuncuları alkışlarla teselli etti.

İstatistiklerde büyük fark

Alanya’nın etkili futbolu istatistiklere de net şekilde yansıdı. Öyle ki, Güney temsilcisi, Galatasaray kalesine tam 21 şut gönderdi, güçlü rakibi buna yalnızca 7 kez karşılık verebildi. Alanya 40 orta yaparken 9 isabet yakaladı. Ev sahibi ise yalnızca 12 orta deneyebildi, hiçbirinde ise hedefi bulamadı. Konuk ekip 13 korner kullandı, topu bir türlü filelerle buluşturamadı.