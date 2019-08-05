Alanyaspor-Al Wasl: 2-2

ALANYA, (DHA)- ALANYASPOR, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wasl ile 2-2 berabere kaldı.
Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, Zell am See'de bulunan Alois Latini Stadyumu'nda Al Wasl takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2 sonuçlanan karşılaşmada Alanyaspor'dan gollerini 59'uncu dakikada Fernandes, 86'ncı dakikada Papiss Cisse kaydetti.
Alanyaspor Avusturya'daki üçüncü ve son hazırlık maçında 7 Ağustos Çarşamba günü İtalya'nın Brescia takımıyla karşılaşacak.
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