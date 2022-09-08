Transferin hızlı takımı olan, Arsenal'den Alex Runarsson, Marsilya'dan Oussama Targhalline, Sporting'den Idrissa Doumbia ve Fulham'dan Ivan Cavaleiro gibi önemli isimleri kadrosuna katan Turuncu-Yeşilliler tanıdık bir golcüyü da kadrosuna kattı.

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Konyaspor 'da forma giyen ve 33 maçta 11 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Hassan için Akdeniz ekibi, Olympiakos'la anlaşmaya vardı.

Alanyaspor , Mısırlı yıldızı, Yunan temsilcisinden bir yıllığına kiraladı. Resmi açıklama kısa sürede yapılacak.

Yakup Çınar