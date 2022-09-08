Alanyaspor, Ahmed Hassan için Olympiakos'la anlaştı
Geçen sezon Konyaspor formasıyla 11 gol, 4 asistlik katkısıyla yıldızlaşan Ahmed Hassan bu sezon Alanyaspor forması giyecek. Akdeniz ekibi, Mısırlı golcünün kiralanması için Olympiakos'la anlaşmaya vardı.
Transferin hızlı takımı olan, Arsenal'den Alex Runarsson, Marsilya'dan Oussama Targhalline, Sporting'den Idrissa Doumbia ve Fulham'dan Ivan Cavaleiro gibi önemli isimleri kadrosuna katan Turuncu-Yeşilliler tanıdık bir golcüyü da kadrosuna kattı.
Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Konyaspor 'da forma giyen ve 33 maçta 11 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ahmed Hassan için Akdeniz ekibi, Olympiakos'la anlaşmaya vardı.
Alanyaspor , Mısırlı yıldızı, Yunan temsilcisinden bir yıllığına kiraladı. Resmi açıklama kısa sürede yapılacak.
Yakup Çınar