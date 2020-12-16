Süper Lig'in flaş takımı olan ve liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u ağırlayacak. Ligdeki çıkışını kupada da göstermek isteyen Alanya, sürprize izin vermeden turlamak istiyor. Teknik patron Çağdaş Atan'ın bu maçta daha az süre alan oyunculara forma şansı vermesi bekleniyor. Adanaspor ise zorlu deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Aralık Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 16.00'da başlayacak. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Alanyaspor'un kupada ilk maçı

Ligin en flaş takımı olan ve 26 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu. Akdeniz ekibi, kupadaki ilk maçına Adanaspor karşısında çıkacak.

Adanaspor 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan dahil olan Adanaspor, 68 Aksaray Belediyesi'ni 2-1, Sakaryaspor'u ise penaltılar sonucu 4-3 mağlup ederek, 5. turda Alanyaspor'un rakibi oldu.