Alanyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler)
Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor'a kaybeden Akdeniz ekibi, evinde telafi peşinde olacak. 8 maçtır kaybetmeyen Mavi Şimşekler ise yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Alanyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, ilk 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde. Alanyaspor - Adana Demirspor maçı öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Alanyaspor , Süper Lig 'in 14. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta son sıradaki Ümraniyespor'a kaybeden ve 16 puanla 10. sırada yer alan Francesco Farioli yönetimindeki Akdeniz ekibi, evinde kazanıp telafi peşinde olacak. 8 maçtır kaybetmeyen, son maçından beraberlikle ayrılan Vincenzo Montella'lı Adana temsilcisi, 23 puanla 4. basamakta. Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda kazanıp zirve hattında Dünya Kupası arasına girmenin hesaplarını yapıyor.
Alanyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Adanaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Alanyaspor-Adana Demirspor ilk 11'ler:
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Umut, Balkovec, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan, Doumbia
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Belhanda, Emre Akbaba, Akintola, Gulbrandsen