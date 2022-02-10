Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Spor Toto Süper Lig ’in iki flaş takımı karşı karşıya gelecek. Bir ara düşüşte olan Alanyaspor ile tekrar çıkışa geçen Emre Akbaba ve Adana Demirsporlu Mario Balotelli, takımlarının çeyrek finale çıkma maçında büyük kozları olacak. Ligin ilk maçında Alanya'da mağlup ettiği rakibini kupada da saf dışı bırakmak isteyen Adana Demirspor yine deplasmanda turu geçmek istiyor. Alanyaspor ise son haftaların çıkışını kupada da devam ettirerek kazanmak istiyor.

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak Alanyaspor-Adana Demirspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bugün saat 17.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gözler golcülerde olacak

10 golü bulunan Emre Akbaba ve 11 gollü Balotelli takımlarının en önemli kozu olacak. Bu futbolcuların yanı sıra iki takımda da önemli golcüler var. Mavi-Lacivertlilerde Balotelli’nin yanı sıra, Assombalonga 10, Yunus Akgün 8, Bjarnason 5, Vargas ise 4 golle takımları için müthiş bir mücadele gösteriyor. Turuncu-Yeşilli takımda ise Emre Akbaba’nın yanı sıra Famara 8, Davidson 6, Babacar 6, Oğuz ise 4 golle Güney temsilcisi için ter döküyor.