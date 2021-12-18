Alanyaspor , Süper Lig 'in 17. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Malatyaspor'u deplasmanda 6-2 deviren, 27 puanla 6. sırada haftaya giren Alanyaspor, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp seri yakalamak istiyor. Giresunspor galibiyetiyle moral depolayan, 23 puanla 8. basamakta bulunan Adana Demirspor ise deplasmanda kazanıp rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hedefliyor. Ev sahibinde Milunovic sarı kart cezası, Borja ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Konuk takımda ise eksik oyuncu bulunmuyor.​​​​​​​

Alanyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Adana Demirspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Novais, Emre, Davidson, Efecan, Diedhiou

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Stambouli, Sinan, Yunus, Akintola, Vargas, Balotelli