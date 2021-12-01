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Alanyaspor: 6 - Osmaniyespor FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Alanyaspor, sahasında TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Osmaniyespor Futbol Kulübü’nü 6-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

01 Aralık 2021, Çarşamba 19:12 Son Güncelleme:
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Alanyaspor: 6 - Osmaniyespor FK: 0

16. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Buluthan’ın vuruşu kalecide kaldı.

20. dakikada Borja’nın sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topta ön direğe hareketlenen Diedheionu’nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

54. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Candeias’ın pasında ön direğe hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

58. dakikada Candeias’ın uzun pasında ceza alanında topla buluşan Eduardo, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı. 3-0

69. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, kale çizgisine indikten sonra pasını gönderdi, kale önünde Oğuz Aydın düzgün bir vuruşu filelere gitti. 4-0

81. dakikada Candeias’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Efecan Karaca, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0

87. dakikada Efecan Karaca’nın pasıyla ceza alanına giren Tetah, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-0 

İHA

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