Alanyaspor: 6 - Osmaniyespor FK: 0

16. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Buluthan’ın vuruşu kalecide kaldı.
20. dakikada Borja’nın sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topta ön direğe hareketlenen Diedheionu’nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
54. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Candeias’ın pasında ön direğe hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
58. dakikada Candeias’ın uzun pasında ceza alanında topla buluşan Eduardo, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı. 3-0
69. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, kale çizgisine indikten sonra pasını gönderdi, kale önünde Oğuz Aydın düzgün bir vuruşu filelere gitti. 4-0
81. dakikada Candeias’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Efecan Karaca, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0
87. dakikada Efecan Karaca’nın pasıyla ceza alanına giren Tetah, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-0
İHA