Alanyaspor 5 yıldızını kaybetme korkusu yaşıyor
Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Alanyaspor'da Papiss Cisse, Junior Fernandes, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam ve Yacine Bammou'nun sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek.
Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Alanyaspor'da 5 önemli ismin sözleşmeleri bu sezon sonu bitiyor. Ligin ikinci, Alanyaspor'un ise en golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin (16 gol, 1 asist) yanı sıra Junior Fernandes (7 gol, 5 asist), Djalma Campos (4 gol, 3 asist), Ceyhun Gülselam (3 gol, 1 asist) ve Yacine Bammou'nun (2 gol) sözleşmeleri sona eriyor.
Bu sezon atılan 44 golün 32'sini kaydeden golcülerden hangisinin kalıp hangisinin gideceği ise merak konusu.
DHA