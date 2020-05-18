Alanyaspor 5 yıldızını kaybetme korkusu yaşıyor

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Alanyaspor'da 5 önemli ismin sözleşmeleri bu sezon sonu bitiyor. Ligin ikinci, Alanyaspor'un ise en golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin (16 gol, 1 asist) yanı sıra Junior Fernandes (7 gol, 5 asist), Djalma Campos (4 gol, 3 asist), Ceyhun Gülselam (3 gol, 1 asist) ve Yacine Bammou'nun (2 gol) sözleşmeleri sona eriyor.

Bu sezon atılan 44 golün 32'sini kaydeden golcülerden hangisinin kalıp hangisinin gideceği ise merak konusu.

DHA