Alanyalı yıldızlardan ülkelerine yardım

Tüm dünyada koronavirüs salgını sonrası maske, eldiven gibi sağlık ürünleri ihtiyacı arttı. Özellikle Türkiye birçok ülkeye bu konuda yardım yaparken, Süper Lig’de forma giyen yabancı futbolcular da kendi ülkelerine yardımlar gönderiyor. Aytemiz Alanyaspor’un golcü oyuncusu Senegalli Papiss Cisse ülkesine maske, eldiven, dezenfektan, gözlük gibi sağlık malzemeleri gönderdi.

‘Yayılmasını önlemek için’

Angolalı golcü Djalma Campos da ülkesine yardım malzemesi ulaştırdı. Campos malzemelerin ülkesine ulaştığını paylaştığı fotoğraflarla belirtirken, “Kovid-19’a karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ama biz virüsten korunmak ve virüsün yayılmasını önlemek için gerekli malzemeleri gönderebildik” notunu düştü.