ALANYA, (DHA)- OKUL Sporları Daire Başkanlığı tarafından Alanya'nın ev sahipliği düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Grup Yarışları başladı.

Yarışlarda 67 okuldan 109 erkek ve 96 kadın olmak üzere 205 sporcu mücadele ediyor. 2 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek olan yarışların ilk gününde sporcular kız ve erkek olmak üzere 200 metre karışık, 200 metre sırtüstü, 50 metre - 400 metre serbest, 4 x 200 metre serbest, 200 metre kurbağalama, 50 metre kelebek stillerinde yarıştı.

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