Alanyaspor'da Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna tecrübeli bir isim düşünülüyor: Ersun Yanal. Fenerbahçe'de görev alan Ersun Yanal ile üst üste gelen başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz mart ayında yönetim, yollarını ayırma kararı almıştı. Yanal'ın ismi birçok kulüple de anıldı. Fakat Yanal, gelen teklifleri geri çevirdi. Yanal'ın önümüzdeki günlerde Alanya'ya resmi imzayı atması bekleniyor.