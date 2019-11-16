ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Minikler Yıldızlar Gençler ve Büyükler Erkek/Kadın Muay Thai Hasan Karlı Şampiyonası başladı.

Muay Thai İl Temsilciliği tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, Atatürk Spor Salonu'nda iki ringde yapıldı. Turnuvada 10 ilden 520 sporcu mücadele ediyor. Alanya Belediyespor'dan 41 sporcu şampiyona da Alanya'yı temsil ediyor.

25 hakemin görev yaptığı turnuva pazar günü tamamlanacak ve dereceye giren sporcular ödüllerini alacak.

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