Alanya’da hedef Miguel Lopes!

Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Alanyaspor, Akhisar'ın sağ beki Miguel Lopes'i kadrosuna kattı.

22 Haziran 2019, Cumartesi 06:01
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Alanya’da hedef Miguel Lopes!

Alanyaspor transferde sessiz ve derinden ilerliyor... Kaleye Marafona’yı alan, Göztepe’den eski oyuncusu Tayfur Bingöl’ü renklerine bağlayan Güney ekibi, forvet arkası için de AEK’dan Anastasios Bakasetas ile sözleşme imzalamıştı. Turuncu-Yeşilliler aradığı sağ beki de Akhisar’da buldu. Erol Bulut, Akhisar’ın 32 yaşındaki Portekizli oyuncusu Miguel Lopes’i istedi. Yönetim hemen görüşmelere başlarken, Lopes’in de Alanyaspor forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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