Alanya'da gündem Vedat Muriç

Oyuncuları ile yaptığı toplantıda Muriç tehlikesinin altını çizen Erol Bulut, yıldız golcü için sıkı markaj istediç

15 Eylül 2019, Pazar 06:01
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Alanya'da gündem Vedat Muriç

Lige 3’te 3 yaparak başlayan ve liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor, yarın Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Teknik direktör Erol Bulut, Sarı-Lacivertliler’i öğrencilerine ezberletirken, Kosovalı golcü Muriç’in üzerinde duruyor. Genç hoca, savunma oyuncularına, bir an olsun 24 yaşındaki forvetten gözünü ayırmamaları gerektiğini hatırlatırken, maç boyunca sıkı markaj istedi.

Muriç’e göz açtırmamayı hedefleyen Akdeniz ekibi, bulacağı kontra pozisyonlarla ise gol arayacak. Mağlubiyet ihtimalini aklından dahi geçirmeyen Erol Bulut tüm planlarını puan ve puanlar almak üzere yapıyor.

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