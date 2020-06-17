Alanya’da gözler Cisse’de

Turuncu-Yeşilli ekibin kupa maçlarındaki en golcü isimleri ise 4’er gol kaydeden Tasos Bakasetas ve Yacine Bammou ikilisi oldu. Bu iki isim ayrıca 1´er kez de asist yaptı.

Onları 3’er gol ve 1’er asistle Junior Fernandes, Djalma Campos ve Onur Bulut takip ederken, Georgios Tzavellas 2, Papiss Cisse, Welinton De Souza ve Umut Güneş 1’er golle takımına katkı sağladı. Teknik direktör Erol Bulut’un, bu kritik maç öncesi Cisse ile görüşerek, “Bu maçta senden gol bekliyorum. Lige damga vurduğun gibi kupaya da ağırlığını koymalısın” dediği öğrenildi.