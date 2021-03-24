ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde İşitme Engelliler Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası başladı.

Alanya'nın ev sahipliğiyle 16 ülkeden 48 erkek 23 kadın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen İşitme Engelliler Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası, Eliminatör Kadın ve Erkek 1.000 metre Yarışı ile başladı. Erkeklerde birinci Ilya Gutenev, ikinci Adrian Babic, üçüncü Nikolai Dittenbir oldu. Kadınlarda ise birinci Yelisaveta Topcaniuk, ikinci Alisa Bondareva, üçüncü Daria Rozanova oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Avrupa İşitme Engelliler Spor Birliği Başkanı Ota Pansky ve yetkililer verildi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK, SPORA AÇILACAK

24 Mart Çarşamba günü saat 11.00- 11.30 Bireysel Zamana Karşı Kadın 28 km ve saat 11.30- 12.30 Bireysel Zamana Karşı Erkek 35 km Yeşilöz-Gazipaşa yarışı yapılacak. Yarış dolayısıyla D400 Alanya-Gazipaşa yolu gidiş-geliş olarak araç trafiğine kapalı olacak.

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