Alanya Triatlonu sona erdi

ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ITU Paratriatlon Dünya Kupası, ETU Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Triatlon- Aquatlon Türkiye Finali yarışları sona erdi.

29. Alanya Triatlonu yarışlarının ikinci gününde paratriatlon, yaş grupları sprint mesafe, genç erkekler ve elit erkekler yarışları koşuldu. Erkekler Paratriatlon 2. kategorisinde birinci Mikhail Astashov, 3. kategoride birinci Victor Chebotarev, 4. kategoride birinci Mikhail Kolmakov, 5. kategoride birinci Yannick Bourseaux, 6. kategoride birinci Arnaud Grandjean ve PTWC kategorisinde birinci Florian Brungraber oldu. Kadınlar paratriatlon 2. kategoride Yukako Hata birinci, 3. kategoride Elise Marc birinci, 4. kategoride Elise Marc birinci, 5. kategoride Alisa Kolpakchy birinci, 6. kategoride Anna Barbaro birinci ve PTWC kategorisinde birinci Margret Ijdema H1 birinci oldu.

GENÇ ERKEKLERDE BİRİNCİ VITALII VORONTSOV

Genç erkeklerde birinci 57 dakika 17 saniyeyle Ukrayna'dan katılan Vitalii Vorontsov oldu. İkinci 57 dakika 48 saniyeyle Tayvan'dan katılan Tzu I Pan ve üçüncü 57 dakika 50 saniyeyle Rusya'dan katılan Pavel Sorokin oldu.

BÜYÜK ERKEKLERİN KAZANANI GENIS GRAU

Büyük erkeklerin kazanını 54 dakika 38 saniyeyle İspanya'dan katılan Genis Grau oldu. İkinci 54 dakika 41 saniyeyle İsviçre'den katılan Sylvain Fridelance ve üçüncü 54 dakika 42 saniyeyle İngiltere'den katılan James Teagle oldu. Dereceye giren sporcular protokol ve yetkililer tarafından ödüllendirildi.

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