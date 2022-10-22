Galatasaray 'a büyük umutlarla transfer edilen Mauro İcardi, geldiği günden bu yana kendisinden beklentileri karşılayamadı. Futbolundan çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme geldi. Kastamonuspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında Seferovic ve Gomis'e şans veren teknik direktör Okan Buruk'un Alanyaspor maçı planı da belli oldu...

G.SARAY'DAN ANITKABİR'E ZİYARET

Galatasaray'da 117. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu, kongre üyeleri ve sporcuları bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek. Başkan Dursun Özbek ve yanındakiler Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakıp saygı duruşunda bulunacak. Özbek, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Galatasaray'ı seven herkesi Anıtkabir'e beklediğini söyledi.





KUPADA RAKİP OFSPOR

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kastamonuspor'u 7-0 yenerek saf dışı bırakan Galatasaray'ın 4. Tur'daki rakibi, dün çekilen kurayla belli oldu. Sarı- Kırmızılı ekip bu kez 3. Lig 2. Grup temsilcisi Ofspor ile kozlarını paylaşacak. Kuraya seribaşı olarak katıldığı için karşılaşma Galatasaray'ın sahasında, 8-10 Kasım arasında oynanacak ve kazanan taraf rövanş olmadan 5. Tur'a yükselecek.

ÖZTÜRK: İKİ KUPAYA TALİBİZ

Kupadaki kura çekimine katılan Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, "Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz" dedi. Kastamonuspor maçının müthiş bir şölen havasında geçtiğini hatırlatan Öztürk, "Coğrafyamızın her ikliminden, her ortamından farklı takımlarla bir araya gelme şansı buluyoruz. İnşallah kasım ayının ilk haftasında da Ofsporlu sporseverleri ve futbolcuları ağırlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında hem Süper Lig’e hem de Türkiye Kupası’na talibiz" açıklamasını yaptı.





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ASLAN, KUZEY'DE YILDIZ AVINDA!

Kadrosunda Nelsson ve Ross gibi Danimarkalı iki oyuncuyu bulunduran Galatasaray, ara transfer için gözünü Kuzey ülkelerine çevirdi. Norveç ekibi Valerenga forması giyen Osame Sahraoui, sarı-kırmızılı kulübün listesine girdi. Fas asıllı Norveç vatandaşı 21 yaşındaki sol kanat, Galatasaray scoutları tarafından yakından izleniyor. Sahraoui, Valerenga A Takımı formasıyla toplamda 87 maça çıkarken 13 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

ALANYASPOR MAÇI KAPALI GİŞE

Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor ile yarın evinde oynayacağı maçın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Çarşamba gününden itibaren satışa çıkan ve fiyatları 170 ile 2500 TL arasında değişen 8 bin biletin tamamen tükendiği belirtildi. Nef Stadı'nda yarın saat 20.00'de start alacak karşılaşmada tribünlerin Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etmesi bekleniyor. Kapalı gişe oynanacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

KADRO KURMAKTA ZORLANIYOR!

Galatasaray, 7-0'lık kupa zaferi sonrası rotayı tamamen lige çevirdi. Nef Stadı'nda oynanacak Alanyaspor mücadelesine hazırlanan Sarı-Kırmızılı ekip, son iki maçta kaybedilen 5 puanı telafi etmeyi hedefliyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, galibiyeti getirecek kadroyu belirlemekte ciddi zorluklar yaşıyor. Özellikle de 3 yerli mecburiyeti, başarılı çalıştırıcının elini kolunu bağlamış durumda.









BERKAN MERKEZE GEÇEBİLİR

Okan hoca, Alanya karşısında Rashica, Mata, Mertens ve Icardi gibi isimleri bir arada kullanmak istiyor. Ancak bu durumda yine Kerem ve Yunus'tan vazgeçip, yerli kontenjanını geride kullanmak durumunda kalacak. Abdülkerim'in savunmadaki yeri garanti. Sol beke de Kazımcan geçtiğinde, ilk 11'e bir yerli daha koymak yetecek. Burada da Berkan opsiyonu öne çıkıyor.

WANDA NARA İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Mauro İcardi, geldiği günden bu yana kendisinden beklentileri karşılayamadı. Futbolundan çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme geldi. Nara bir süredir Arjantin'deydi. Ancak dün akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından payaşım yapan Nara İstanbul'a doğru yola çıktı. Wanda Nara, çocuklarını görmek için İstanbul'a geldiği belirtiliyor.

ICARDI 11'DE SAHAYA ÇIKACAK!

Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk, talebesine Kayserispor deplasmanında olduğu gibi yarın da ilk 11'de şans verecek. Arjantinli futbolcunun Corendon Alanyaspor karşısında sergileyeceği performans sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinde belirleyici olacak. 29 yaşındaki oyuncu, Kayseri'deki gibi etkisiz bir futbol ortaya koyarsa, formasını takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'e devredecek.





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