Burcu MUTLU/ALANYA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Alanya Kestelspor'da olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda mevcut başkan Levent Uğur yeniden seçildi.

Alanya'nın profesyonel liglerdeki ikinci temsilcisi Alanya Kestelspor'da hafta sonu olağanüstü genel kurul yapıldı. Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu ve üyeler katıldı. Konuşmaların ardından faaliyet raporları, gelir gider tablosuyla tahmini bütçe okunup üyelerin oylamasına sunuldu ve kabul edildi.

Genel kurulda konuşan mevcut Başkan Levent Uğur, kulüp yöneticiliğinin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, "Uzun süredir bu yolda yürüdüğümüz arkadaşlarla 4 yıldır bu işi yürüttük. Artık profesyonel bir ligdeyiz. Giderlerimiz çoğaldı. Bütçemiz ona göre. Biraz daha gerçekçi olmamız gerekiyordu. Bazı yenilikler yapmak zorundaydık. Manevi olarak elini taşın altında koyanlar kadar maddi olarak da elini taşın altına sokacak arkadaşları da dahil etmemiz gerekiyordu. Burada bizi kırmayıp bizimle bu yola çıkan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bu amaçla olağanüstü kongre kararı aldık. Bundan önce görev yaptığımız ve ayrılan arkadaşlardan helallik istedik zaten görüştük. Kendilerine, Alanya Kestelspor kulübüne verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Mevcut Başkan Levent Uğur'un tek aday olarak girdiği seçimde 131 üye oy kullandı. Levent Uğur'un yeniden seçildi kulüp yönetimi şu isimlerden oluştu: Hasan Erdoğan, Adem Çalış, Adem Tunç, Ahmet Gül, Ali Akkaya, Alp Aslan Punar, Alper Müftüoğlu, Alptuğ Bildirici, Aykut İpekten, Bayram Ali Geçgel, Bülent Filiz Bülent Yılmaz, Doğan Ağaoğlu, Emrullah Çakal, Hakan Dizdaroğlu, Hakan Kasmuş, Hakan Şenol, Hilmi Yılmaz, İdris Bayındır, İlhan Direkçi, Kadri Kükürt, Kamil Yaman, Kerim Özen, Mahir Oktay, Mehmet Akif Asiltürk, Mehmet Çarşambaoğlu, Mehmet Korkmaz, Memiş Türktaş, Mustafa Boz, Mutlu Türkyılmaz, Mümtaz Soysal Alyıldız, Nuri İmamoğlu, Nurican Kılınç, Oğuzhan Şahin, Seyfettin Bekar, Vahit Sabur, Yusuf Uysal. Yedek üyeler; Murat Tile, Hasan Uygur, Mehmet Mısıroğlu, Kerim Coşkun, Ali İhsan Aslan, Ertuğrul Şaroğlu, Ahmet Uğur, Mevlüt Yıldız, Ersen Aydın; denetim kurulu asil İbrahim Kaplan, Hüseyin Görgün, Mustafa Çelik; denetim kurulu yedek Abdullah Ünal, Adem Öztürk, Alican Dingil.

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