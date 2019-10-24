Alanya Belediyespor çeyrek finalde!

Dünya Plaj Futbolu Şampiyonası'nda tur atlayan Alanya Belediyespor, ikinci turda karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Napoli Patron takımını 8-3 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaya kalede Peyman, Yücel, Filipe, Seyit Ahmet ve Stankoviç beşlisi ile başlayan Alanya Belediyespor oyunun hemen başında mağlup duruma düştü. Ev sahibi takım golün ardından Filipe'nin frikiki ile eşitliği sağladı.1-1. Yunan ekibi yediği golün şaşkınlığını üzerinden atamadan Alanya Belediyespor Seyit Ahmet ile 2-1 öne geçti.

STANKOVIC FARKI

İlk periyodun bitimine 1 dakika kala Stankoviç'in mükemmel golü skoru Alanya Belediyespor lehine 3-1'e getirdi. Alanya Belediyespor ikinci periyotta Yasin, Kaan ve Cem'i kullanmaya başladı. Uzun süre skor 3-1 devam ederken Cem'in asistinde Seyit Ahmet'in kafa vuruşu ile Alanya Belediyespor farkı üçe çıkardı ve periyot 4-1'lik skorla kapandı.

CEM KESKİN'İN RÖVEŞATASI

Üçüncü periyotun başında "Uçan Alanya'lı" lakaplı Cem Keskin'in mükemmel röveşatası ile Alanyaspor skoru 5-1'e getirdi. Golden sonra kaleci Peyman yerini Mahmut'a bıraktı. Ancak Mahmut'un hatası ile Yunan ekibi bir gol buldu ve durum 5-2 oldu. Golden sonra Stankoviç kendi çabasıyla takımına bir gol daha kazandırdı: 6-2. Cem'in asistinde Fılıpe için golü atmak çok zor olmadı: 7-2. Yunan ekibi periyotun sonuna doğru bir gol buldu ve skoru 7-3'e getirdi. Golden sonra yine Cem'in asistinde kaptan Yücel topu ağlarla buluşturdu: 8-3. Maç bu skorla son buldu.



