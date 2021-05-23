ALANYA, (DHA)- TRİATLON Türkiye Kupası Yarışları'nda mücadele eden Alanya Belediyesi Triatlon Takımı'ndan 4 sporcu derece aldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Didim'de düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası Yarışları 400'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi Triatlon Takımı bu yarışlarda 7 sporcu ile mücadele etti. Sporculardan Havin Duman yıldız kadınlarda birinci, Yasemin Özpamuk genç B kadınlarda ikinci, Mert Çolak genç erkeklerde üçüncü, Andrey Yerofeyev yıldız erkeklerde üçüncü oldu. Mert Çolak 5-6 Haziran'da Ukrayna'nın Dnipro şehrinde düzenlenecek olan Triatlon Avrupa Kupası Yarışları'na katılmaya hak kazandı.

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