Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapılacak

ALANYA, (DHA)- 'ATATÜRK'E koşalım, Atatürk'le koşalım' sloganı ile düzenlenen 21. Alanya Atatürk Alanya Halk Koşusu ve Yarı Maratonu, 21 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi öncülüğünde 21. Alanya Atatürk Alanya Halk Koşusu ve Yarı Maratonu, 21 Mart Pazar günü Alanya Anıt önünde yapılacak.

20 Mart Cumartesi günü saat 10.00- 17.00 arasında Alanya Belediye binası arkasında yarışmacılara göğüs numaraları verilecek. 21 Mart Pazar günü saat 08.00 ile 15.00 arasında Atatürk Caddesi ve Tosmur kavşağı arası yol (Atatürk anıtı - LC Waikiki - İskele Yolu ve Grand Kaptan Tosmur Kavşağı arası) çift taraflı olarak trafiğe kapalı olacak.

Koşu programı ise şöyle;

21 Mart Pazar

10.00 Yarı Maraton Start

12.00 Halk Koşusu Start (2 km)

12.30 Halk Koşusu Start

13.30 Ödül Töreni

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