Galatasaray Yönetimi, teknik heyetin ve taraftarın santrfor hasretine son veriyor.

TRT SPOR'un haberine göre, Teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği ve listenin ilk sırasına yazdığı Alan Carvalho ile her konuda anlaşma sağlandı.

Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki golcüye bonservis ücreti de ödenmeyecek.

Yıllık 3.5 milyon Euro...

Yıldız oyuncuya senelik 3,5 milyon euro ücret öneren Galatasaraylı yetkililerin teklifi kabul gördü. İki ayağıyla da gol vuruşu yapabilen, hızlanma özelliği olan Alan Carvalho, son sezonda 18 gol kaydetti.

Alan Carvalho kimdir?

Tam adı Alan Douglas Borges de Carvalho olan futbolcu 10 Temmuz 1989 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.

Brezilya'da Desportivo ve Fluminense forması giydikten sonra 2010 yılında Austurya'nın Red Bull Salzburg takımına transfer oldu.

2015 yılından beri Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Carvalho burada 102 maça çıktı, 58 gol attı.

Bu sezon ise 22 maça çıkan Carvalho 19 gol atıp, 8 asist yaptı.