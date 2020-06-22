Galatasaray'ın gelecek sezon sağ bek pozisyonu için düşündüğü Alan Mozo transferinde olumlu bir gelişme yaşandı. Meksika basınına konuşan PUMAS Kulübü’nün başkanı Ramirez, oyuncunun ayrılığına sıcak baktıklarını ifade etti. 23 yaşındaki oyuncunun iyi bir çıkış yakaladığını söyleyen Ramirez, "O PUMAS felsefesinin bir parçası. Oyuncu, kendi eğitimi ve gelişimi ile beraber büyük transferini yapabilir. Başka bir takıma gidebilir ve yerine bir başkasının gelmesi için boşluk yaratabilir" dedi.