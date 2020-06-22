Alan Mozo'nun transferine onay

Galatasaray'ın gelecek sezon sağ bek pozisyonu için düşündüğü Alan Mozo transferinde olumlu bir gelişme yaşandı. Meksika basınına konuşan PUMAS Kulübü’nün başkanı Ramirez, oyuncunun ayrılığına sıcak baktıklarını ifade etti.

22 Haziran 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Alan Mozo'nun transferine onay

Galatasaray'ın gelecek sezon sağ bek pozisyonu için düşündüğü Alan Mozo transferinde olumlu bir gelişme yaşandı. Meksika basınına konuşan PUMAS Kulübü’nün başkanı Ramirez, oyuncunun ayrılığına sıcak baktıklarını ifade etti. 23 yaşındaki oyuncunun iyi bir çıkış yakaladığını söyleyen Ramirez, "O PUMAS felsefesinin bir parçası. Oyuncu, kendi eğitimi ve gelişimi ile beraber büyük transferini yapabilir. Başka bir takıma gidebilir ve yerine bir başkasının gelmesi için boşluk yaratabilir" dedi.

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