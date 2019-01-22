Alan Göztepe maçında sahada

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; forvet listesinde ilk sırasında bulunan Alan için bir aydır uğraşan Galatasaray, Ankaragücü maçı öncesinde Brezilyalı golcü ile kesin anlaşma sağladı ve Guangzhou Evergrande ile bonservis pazarlıklarına başladı. Çin ekibi ile 3 milyon Euro'ya el sıkışan sarıkırmızılı yetkililer, Alan'ın alternatifi olarak B Planı'nda yedek beklettikleri forvetin menajerine de, "Alan'ı transfer ettik. Bizi artık beklemenize gerek yok'' mesajını iletti.

DUBAİ'NİN YOLUNU TUTTULAR

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, pazar akşamı 20.00 uçağıyla Dubai'nin yolunu tuttu. Al Qasr Hotel'de konaklayan Albayrak-Hanedar ikilisi, Guangzhou Evergrande ile Dubai'de kampta olan Alan'ı alarak İstanbul'a dönecek. Brezilyalı yıldız, yeni hocası Fatih Terim görev verirse Göztepe maçında sahada olacak.