Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından 20 milyon Euro'yu kasasına koyan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Hücum hattına iki takviye planlayan sarı-kırmızılı kulübün listesindeki ilk isim Alan Carvalho. Brezilyalı golcünün sözleşmesi hazırlandı, taraflar arasında son detaylar konuşuluyor. Çin'deki bürokratik sebeplerden transferin geciktiği ancak anlaşmanın bozulmayacağı bildirildi.

Yıllık 4 milyon Euro...

Guangzhou Evergrande bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan'ın 6 milyon Euro maaş yükünden kurtulacağı için Galatasaray'a transferine izin verdi. Brezilyalı forvetin ise imza parasıyla birlikte sarı-kırmızılı kulüpten yılda 4 milyon Euro alacağı ifade edildi. Yıldız futbolcu haftaya İstanbul'a gelecek