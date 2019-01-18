Alan Galatasaray'dan ne kadar kazanacak? İşte ücreti...

Evergrande, Brezilyalı yıldız Alan Carvalho'nun 6 milyon Euro maaş yükünden kurtulmak için transfere izin verdi. Golcü futbolcu, Galatasaray'dan imza parası ile birlikte 4 milyon Euro alacak. Oyuncu haftaya İstanbul’a gelecek.

18 Ocak 2019, Cuma 08:54
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Alan Galatasaray'dan ne kadar kazanacak? İşte ücreti...

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından 20 milyon Euro'yu kasasına koyan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Hücum hattına iki takviye planlayan sarı-kırmızılı kulübün listesindeki ilk isim Alan Carvalho. Brezilyalı golcünün sözleşmesi hazırlandı, taraflar arasında son detaylar konuşuluyor. Çin'deki bürokratik sebeplerden transferin geciktiği ancak anlaşmanın bozulmayacağı bildirildi.

Yıllık 4 milyon Euro...

Guangzhou Evergrande bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan'ın 6 milyon Euro maaş yükünden kurtulacağı için Galatasaray'a transferine izin verdi. Brezilyalı forvetin ise imza parasıyla birlikte sarı-kırmızılı kulüpten yılda 4 milyon Euro alacağı ifade edildi. Yıldız futbolcu haftaya İstanbul'a gelecek

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