Alan Galatasaray için yola çıkıyor

Galatasaray’da transfer bombaları üst üste patlıyor... Sarı-Kırmızılılar, stoperde Marcao, sol bekte de Emre Taşdemir’in ardından, forvette de Alan Carvalho ismini açıklamaya hazırlanıyor. Çin kulübü Guangzhou’dan ayrılmak için geri sayıma geçen Brezilyalı forvetin, pazartesi günü İstanbul’da olacağı iddia edildi. 29 yaşındaki futbolcu, imzalar atılı atılmaz takıma katılarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray cephesi, oyuncuyla sık sık diyalog kurarak fiziksel çalışmalarını da takip ediyor.

Yıllık 3.5 milyon Euro

Sarı-Kırmızılılar, Alan Carvalho’ya senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Ayrıca 3 milyon Euro civarında bir imza parasının da, 3.5 yıllık taksitlere bölünerek oyuncuya verileceği öğrenildi. Sambacı böylece, Feghouli’den sonra Galatasaray kadrosunda en fazla maaş alan ikinci futbolcu olacak.

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