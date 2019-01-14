Ara transfer döneminde kadrosunu en az 2 forvetle doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu doğrultuda bir numaralı rotasını Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Douglas olarak belirlemişti. Kulübüyle olan sözleşmesi 19 Ocak’ta bitecek olan 29 yaşındaki futbolcuyla seneliği 3.5 milyon Euro’dan 3,5 yıllık anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli ismin takıma katılması için gün sayıyor. Kulübüyle resmi olarak bağının kopmaması sebebiyle dün Uzak Doğu ekibinin Dubai kampına katılan Alan, Guangzhou Evergrande’la yollarını ayırmasının ardından İstanbul’a gelip anlaşmaya resmiyet kazandıracak.

Prosedür gereği...

Guangzhou Evergrande forması giyen takımın bir diğer Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, dün Alan’la birlikte Dubai yolculuğu yaptıkları anın görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Eski Beşiktaşlı futbolcunun yayınladığı fotoğrafın ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar, ‘Alan transferi bitmedi mi!’ tepkisi gösterirken konuyla ilgili yönetimden güvence geldi. Galatasaray Yönetimi’nin, Alan’ın prosedür gereği Guangzhou Evergrande’ın Dubai kampına katıldığını, transferin resmiyet kazanması sonrasında deneyimli ismin İstanbul’a geleceğini belirttiği öğrenildi.

Alan, Guangzhou Evergrande formasıyla 4 sezonda 90 maça çıkıp 54 gollük performans sergilemişti.

Metin Karabaş

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