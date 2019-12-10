Alaçatı rüzgarı yeşil sahalarda esecek

İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da futbol havası bu sene bir başka esiyor. Beldenin Süper Amatör Lig’de mücadele eden köklü futbol takımı Alaçatı Gençlik Spor bu sezona yeni bir yönetim ve yeni bir teknik heyet ile başladı. Yeni yönetimin hedefi en geç 5 sezon içerisinde profesyonel ligde boy göstermek.

25 Ağustos tarihi itibari ile başkan seçilen ilçenin tanınmış isimlerinden genç iş adamı Soner Varhan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Göreve geç gelmemize rağmen kısa zamanda hem kulübe maddi kaynak konusunda hem de tesisleşme adına çok önemli adımlar attık. Bunları yaparken şampiyonluk için güçlü bir kadro kurduk. Çıktığımız yolda bütün dostlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Şuanda tek gelirimiz bağışlar. Eğer birlik olabilirsek Alaçatıspor yakın zaman içerisinde İzmir’in futboldaki yeni sesi olacaktır.”

Takımın tecrübeli teknik direktörü Malik Gençalp ise doğup büyüdüğü yerin takımında yeniden görev almaktan ayrı bir gurur duyduğunu belirterek, “Sezon başında geç kurulmuş olmanın verdiği dezavantaj ile lige istediğimiz gibi başlayamadık. Fakat haftalar ilerledikçe takımımız gerçek gücünü sahaya yansıtmaya başladı. Bizler tecrübelerimizi genç futbolcu kardeşlerimizi aktarıyoruz onların azmi, hırsı ile birlikte başta başkanımız ve diğer tüm yönetici arkadaşlarımızın da özverisi ile hep birlikte sezon sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.