İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Leroy Sane, bu kez City'ye bir başka darbe vurma hazırlığında. İngiliz ekibinin transfer gündeminde yer alan David Alaba için açıklamalarda bulunan Sane, Avusturyalı oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

Alaba hakkında açıklamalarda bulunan Sane, "Umarım David kalır. Onunla oynamayı çok isterim. O çok iyi biri ve harika bir futbolcu. Çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

Alaba'nın orta sahadaki yeni rolüne ilişkin de konuşan Sane, "David, dünyanın en iyi sol kanatlarından biri olmasının dışında merkezde de olağanüstü olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.