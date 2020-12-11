Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in yıldız oyuncularından David Alaba, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Alaba ile Avrupa'nın birçok dev ekibi ilgilenirken Marca'ya göre Real Madrid, oyuncunun transferi adına avantaj sağlamış durumda.

David Alaba'nın yüksek ücret talebi nedeniyle Bayern Münih ile yaptığı sözleşme görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmış değil. 28 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda serbest konuma gelecek ve ocak ayından itibaren yeni transfer adına görüşmeler yapabilecek.

İngiltere'den özellikle Chelsea'nin transferi adına istekli olduğu belirtilen Alaba için Real Madrid'in kısa sürede transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.



