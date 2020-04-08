Trabzonspor için Rum basını, APOEL forması giyen Musa Al-Tamari'yi yazmıştı. 'Ürdünlü Messi' olarak tanıtılan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun tek talibinin Fırtına olmadığı öğrenildi. Genç yıldız için Avrupa devleri Barcelona, Liverpool ve Manchester City'nin de devrede olduğu kaydedildi.

Fırtına'nın planı hazır

Karadeniz ekibi, liglerin ertelenmesini fırsat bilerek, başarılı oyuncu ile en kısa zamanda temas kuracak. Hedef, devlerden önce Al-Tamari'yi ikna etmek. Genç oyuncunun APOEL ile sadece 1 yıl kontratı kalması da Fırtına'nın elini güçlendirecek.