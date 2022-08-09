Al-Shabab, Aaron Boupendza transferini açıkladı
Ülkemizde bir dönem Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, Gabonlu golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda Boupendza ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ülkemizde bir dönem Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, Gabonlu golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda Boupendza ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
En son Al-Arabi forması giyen Boupendza, Katar ekibinde 20 maçta 9 gol ve 5 asiste imza atmıştı.
Hatayspor'da gol krallığı
2020-2021 yılları sezonunda Hatayspor'da forma giyen 26 yaşındaki yıldız futbolcu kaydettiği gollerle adından sıkça söz ettirmişti. Boupendza, Hatayspor forması giydiği dönemde 36 lig maçında 22 gol kaydederek, gol krallığı kazanmayı başarmış ardından Al-Arabi'nin yolunu tutmuştu.
Fenerbahçe iddiaları
Ülkemizde ismi sık sık transfer iddialarında yer alan Boupendza, son dönemde ise Fenerbahçe ile anılıyordu.