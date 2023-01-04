Manchester United'tan olaylı bir şekilde ayrılarak Al-Nassr'a transfer olan ve büyük bir sürprize imza atan Cristiano Ronaldo, görkemli bir törenle taraftarın önüne çıktı. Ronaldo'nun transferi büyük yankı uyandırırken ezeli rakip Messi'nin formalarını satışa sundu. İşte ayrıntılar...

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Geçtiğimiz günlerde Al Nassr takımıyla anlaşma sağladığı açıklanan Cristiano Ronaldo, imza töreni için Suudi Arabistan’a geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kulüp binasına gelen Portekizli yıldız, ilk olarak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İnsanların kendisine yoğun sevgi gösterisi için mutlu olduğunu aktaran Ronaldo, “Bu duygunun tarifi mümkün değil. Yanındakilerin sana sevgiyle bakması için bir çok şeyden daha değerli. Buradaki insanlar beni seviyor” dedi.





"AVRUPA'DA HER ŞEYİ KAZANDIM"

Manchester United’dan ayrıldığı günden sonra bir çok teklif aldığını belirten Ronaldo, “Avrupa'nın çeşitli ülkeleri, Brezilya, Avusturalya ve Portekiz’den teklifler aldım. Avrupa'da kazanabileceğim her şeyi kazandım. O yüzden bu kararı verdim. Bilgimi, buradaki insanlara aktarmak istiyorum. Bu benim için yeni bir meydan okuma” ifadelerini kullandı.

"EŞSİZ BİR OYUNCUYUM"

Suudi Arabistan’daki futbol hakkında da konuşan 37 yaşındaki oyuncu, “Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i yenen tek ülke Suudi Arabistan'dı. Bunu unutmayalım. Suudi Arabistan'da oldukça rekabetçi bir lig var. İnsanların benim hakkımda ne düşündüğünü umursamıyorum. Kararımdan dolayı çok mutluyum. Eşsiz bir oyuncu olarak eşsiz bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum. Buraya gelmem iyi bir şans. Tüm rekorları kırdım, burada da yeni rekorlar kırmak istiyorum” şeklinde konuştu. Öte yandan takımın teknik direktörü Rudi Garcia da toplantıda hazır bulundu.

STADYUMDA GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Cristiano Ronaldo, daha sonra Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın da aralarında olduğu yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Soyunma odasında 7 numaralı formayı sırtına geçiren Ronaldo, Mrsool Park Stadyumu çimlerine ilk kez ayak bastı. Işık gösterisi altında tribünleri dolduran binlerce taraftarı selamlayan Portekizli, objektiflere poz verirken, imzaladığı topları taraftarlara attı.





RUDI GARCIA'DAN AÇIKLAMALAR

Al-Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia imza töreninde açıklamalarda bulundu. Rudi Garcia, "Cristiano tarihin en iyilerinden biri. Benim için, ülke ve kulüp için, onun gibi birinin buraya gelmesi harika. Hayatım boyunca harika oyuncular gördüm ama Cristiano gibisini görmedim. Ronaldo'nun teknik direktörü olmak çok kolay çünkü ona açıklamak zorunda olduğum şeyler çok az. Gerçekten deneyimlerimizi paylaşabilmeyi istiyorum. Cristiano'nun burada olmasından dolayı çok mutluyum. Basın toplantısında bu kadar çok insan gördüğüme çok şaşırdım, genellikle iki ya da üç gazeteci oluyor. Lütfen maçlardan sonra Cristiano'nun golü hakkında konuşmaya gelir misiniz? En önemli şey sahada olanlardır. Antrenman yapıp kazanmamız gerekiyor. Umarım Cristiano, Al Nassr için oynamaktan mutludur." dedi.





AL-HILAL, MESSI FORMALARINI SATIŞA ÇIKARDI

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr'ın ezeli rakibi Al-Hilal, Lionel Messi yazılı formalarını resmi ürün satışı gerçekleştirdiği mağazasında satışa sundu. Almanya'dan Bild'in derlediği haberde "Messi'nin bundan haberi var mı?" ifadeleri kullanıldı.

Bild'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

"PSG'nin yıldızı Messi bunu gördü mü? Suudi kulübü Al Hilal'in resmi mağazasında Messi formaları yer alıyor. Fotoğraflar, CR7'den sonra Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a taşınmak üzere olduğunun bir göstergesi mi? Twitter kullanıcısı Naimul Rafin, bir satış standında Messi formasının fotoğrafını paylaştı ve şöyle yazdı: Messi formaları Al Nassr'ın Suudi Arabistan'daki en büyük rakibi Al Hilal'in resmi mağazasında.

Olağan dışı. Messi formalarını satmak, Al-Nassr'ın ezeli rakipleri Al Hilal'in bir pazarlama hilesi de olabilir. Ne de olsa Parisli Messi aynı zamanda Ronaldo'nun en büyük rakibi."

(Milliyet)



