Bu sezon transfere damgasını vuran ekiplerden biri olan ve dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al-Nassr, yine çok ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Suudi ekip, Cristiano Ronaldo'nun ardından kaleci Ospina'nın sakatlanması üzerine yine bir başka tecrübeli kaleciyi gündemine aldı.

34 yaşındaki Kolombiyalı kalecinin sakatlığı sonrası teknik direktör Rudi Garcia hemen harekete geçti ve sürpriz bir ismi yönetime sundu.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr hatırlanacağı üzere Manchester United ile Dünya Kupası sırasında yollarını ayıran dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu inanılmaz astronomik rakamlar içeren bir sözleşmeyle birlikte kadrosuna katmıştı.









İNANILMAZ SÖZLEŞME

Ronaldo'nun Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bu süreçte 500 milyon Euro kazanacağı iddia edilmişti. Öte yandan Portekizli yıldızın Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası adaylığı için de aktif bir rol oynayacağı aktarıldı.

KEYLOR NAVAS İDDİASI

İspanyol basınında yer alan Marca'nın haberine göre, Al-Nassr, Keylor Navas'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. PSG'yle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli eldivenin teklife ne yanıt vereceği de büyük merak konusu.

Kosta Rika'lı kaleci bu sezon Fransız ekibinde sadece bir maça çıktı.

FENERBAHÇE TAKİPTE

Fenerbahçe de Keylor Navas ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarı Lacivertli ekip, Altay Bayındır'ın inişli çıkışlı performans göstermesi ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olmasına rağmen henüz yeni mukavele görüşmelerinde herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadı. Bu gelişmelerin ardından kaleci olarak tecrübeli bir ismi ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Keylor Navas'ın durumunu yakından takip ediyor.







