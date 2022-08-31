Beşiktaş 'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic için transfer haberleri gündeme gelirken, tecrübeli futbolcu ile ilgilendiği iddia edilen Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr Başkanı Musalli Al-Muammar, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İddialara yanıt

Musalli Al-Muammar, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Pjanic iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Uyandığımda telefonuma 324 mesaj vardı. Yemin ederim Barcelona ile hiçbir temasımız yok ve yemin ederim Pjanic ile ilgilenmiyoruz. Takımımız tamamlandı, sözleşmelerimiz teknik raporlara dayanıyor." ifadelerine yer verdi.

Pjanic devam etmek istiyor

Kendisi hakkında çıkan transfer söylentilerine rağmen Miralem Pjanic'in ilk tercihi Barcelona'da devam etmek ancak yıldız futbolcunun ne karar vereceği henüz belirsizliğini koruyor.

Antrenmanlarda ön plana çıktı

Beşiktaş'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen ve ilk olarak kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu, sezon öncesi göstermiş olduğu performanslar ile teknik direktör Xavi'yi etkilemiş ve planları değiştirmişti. Ancak Pjanic, Barcelona ile yeni sezonda henüz resmi bir maçta forma şansı bulamadı.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlayan Miralem Pjanic, 26 maçta görev yaparken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



