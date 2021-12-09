Al Nassr, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshedeceğine dair çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.

Brezilya basınında yer alan habere göre; rezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın formasını giydiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da birkaç aydır futbolcuların maaşları ödenmiyor. Takımdaki geleceği tartışma konusu olan Talisca'nın ise sözleşmesinin feshi gündemde.

Ancak bu haberlerin gündem olmasının ardından Al Nassr konuyla ilgili sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Al Nassr, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshedeceğine dair çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.

Paylaşımda Talisca'nın gol sevinci ile birlikte 'Haberler Yalan' mesajı yer aldı.







