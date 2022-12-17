Kariyerinde son kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen ancak mutlu sona ulaşamayan ve Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak ediliyor.

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Al-Nassr'ın Başkanı Musalli Al-Muammar, Portekizli yıldızla ilgili iddialara çarpıcı bir şekilde cevap verdi.

MANU'DAN AYRILDI

Cristiajno Ronaldo, Dünya Kupası öncesi ünlü gazeteci Piers Morgan'a bir röportaj verdi. Röportajda kulüp yönetimi ve Menajer Erik ten Hag hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle sözleşmesi feshedildi.

PORTEKİZ ELENDİ, MADRİD'E GELDİ

Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı formasıyla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 37 yaşındaki yıldızın teknik direktör Fernando Santos'la arasının iyi olmadığı gözlemlendi.

Cristiano Ronaldo, Fas'a kaybedilen ve Katar macerasının sona erdiği müsabaka sonrası hiçbir takım arkadaşıyla konuşmadan doğrudan soyunma odasına gitti.





Katar'daki Dünya Kupası serüveni hayal kırıklığıyla sona eren Cristiano Ronaldo sürpriz bir hamlede bulundu. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Real Madrid yönetimiyle görüştü ve kulübün tesislerini kullanmak için izin aldığı kaydedildi.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid tesislerinde tek başına antrenman yaptığı ve formunu korumayı hedeflediği belirtildi.

AL-NASSR'DAN İNANILMAZ TEKLİF İDDİASI

Bonservisi elinde bulunan ve geleceği konusundaki belirsizlik devam eden Cristiano Ronaldo için inanılmaz transfer iddiaları ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın 37 yaşındaki yıldıza yıllık 200 milyon eurodan 2,5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Marca'da yer alan haberde; Cristiano Ronaldo'nun bu teklifi kabul etmesi halinde 500 milyon euroluk bir kazancı cebine koayacağı vurgulandı.





Öte yandan Cristiano Ronaldo için bir başka iddia İspanya basınından AS'tan geldi. AS'ta yer alan haberde; Katar ekiplerinden Al-Sadd'ın 37 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

BAŞKANDAN İDDİALARA YANIT

İddialar hakkında SSC Sports'a konuşan Al-Nassr'ın Başkanı Musalli Al-Muammar, ilginç bir karşılık verdi. Musalli Al-Muammar Ronaldo ile ilgilenip ilgilenmediklerine yönelik soruya şu sözlerle cevap verdi: "Kim? Onu tanımıyorum.

Cristiano Dünya Kupası'nda olduğu için kimseyle pazarlık etmesini beklemiyordum. Diğer oyuncular hakkında konuşmayacağız, Cristiano'ya her kararda en iyisini diliyorum." (Skorer)