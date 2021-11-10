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Al Nassr'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta geçen sezon forma giyen Vincent Aboubakar'ın yeni kulübü Al Nassr ile yol ayrımında olduğu belirtildi.

10 Kasım 2021, Çarşamba 19:12 Son Güncelleme:
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Al Nassr'da Vincent Aboubakar ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş 'tan geçen sezon sonunda ayrılan ve Al Nassr'a imza atan Vincent Aboubakar'da flaş bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan'da yer alan habere göre; Al Nassr, ara transfer döneminde Aboubakar ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haberde; Kamerunlu golcünün yerine Islam Slimani'nin transfer edilebileceği belirtildi.

İKİ ÖNEMLİ AYRILIK

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Al Nassr'da kulüp CEO'su ile birlikte teknik direktör Pedro Emanuel'in de görevine son verilmişti.

Bu sezon ligde 9 maçta 3 gol atan Aboubakar, 4 maçtır ağları havalandıramıyor.

Al Nassr, 11. hafta sonunda 2 maç eksiğiyle 13 puanla 9. sırada yer alıyor. (Hürriyet)

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