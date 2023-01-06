Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak tarihi bir transfere imza attı. Suudi Arabistan ekibinin bu hamlesi, gözleri kulübe çevirdi. Transfer sırasında kulüp başkanı Musalli Al-Muammar da oldukça merak edilen isimlerden biri haline geldi.

2021'de göreve geldi

Musalli Al-Muammar, 2021'de Al Nassr'ın yönetim kurulu üyeleri tarafından başkan olarak seçildi. Daha öncesinde Mart 2018'den Mart 2020'ye kadar Suudi Arabistan Pro Ligi'nde başkanlık görevini yürütmüştü.

Al-Muammar'ın kraliyet ailesiyle yakın bağları olduğu ve Al-Nassr başkanlığı için konusunda Prens Khalid bin Fahd bin Abdulaziz tarafından tercih edildiği belirtiliyor.

İngiltere'de yüksek lisans yaptı

Dhahran'daki King Fahd University of Petroleum and Minerals'tan finans mezunu olan Al-Muammar, daha sonra Manchester Metropolitan University'de pazarlama iletişimi alanında yüksek lisans yapmıştı. Daha sonra Harvard University'de bir yöneticilik programına da katıldı.

2007-17 arasında spor basınında yazarlık yapan Al-Muammar, 2011-18 arasında da Al Arabiya'nın haber kanalında spor içeriklerinde görev aldı.

Kulübü borçlu devraldı

Musalli Al-Muammar, 2021'de Al Nassr'ın başına geçtiğinde kulübün borçlu durumu dikkat çekiyordu. Kişisel serveti pek bilinmeyen Al-Muammar, başkanlığa seçildiğinde kulübün açıklanan 50 milyon Dolar'lık bir borcu bulunuyordu.

Türk kulüplerine borçluydular

Suudi Arabistan ekibi, direkt transferi Türkiye'den olan veya olmayan ama Süper Lig deneyimi olan birçok oyuncusuyla dikkat çekmiş bir kulüp. Şu anda Vincent Aboubakar, Anderson Talisca, Luiz Gustavo gibi isimler buna örnekken geçmişte de Giuliano, Maicon ve Nordin Amrabat gibi isimler de takımın formasını giymişlerdi.

Al Nassr, bir dönem Türk kulüplerine olan ödemelerde gecikmeler ile gündeme gelmişti. Nitekim bu süreç, onları FIFA'dan yasaklı duruma kadar getirdi.

3 dönem transfer yasağı

Al Nassr, Şubat 2019'da Galatasaray 'dan Maicon'u 1.5 yıl kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 2020'nin yaz aylarında ise Brezilyalı oyuncunun bonservisi satın alındı.

2018'de ise Giuliano, Fenerbahçe 'den 10.5 milyon Euro bonservis bedeli anlaşmasıyla kadroya katılmıştı.

2021'de kulüp, FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı aldı. Buna gerekçe Maicon transferi adına gerekli ödemenin yapılmamasıydı. O dönem Suudi Arabistan basını, Giuliano için de son transfer taksitinin Fenerbahçe'ye ödenmediğini belirtmişti.

Büyük değişim

Geçmiş dönemden gelen borçlar, Musalli Al-Muammar döneminde kapatıldı ve kulüp Asya'nın en iyi ekiplerinden biri haline gelmeyi başardı. Rudi Garcia'nın teknik direktör olarak görev yaptığı Al Nassr, Avrupa'dan birçok yıldızın peşine düşerken Cristiano Ronaldo hamlesiyle de tarihi bir transfere imza atmış oldu.

Hedefler büyük

Cristiano Ronaldo'yu yüklü bir sözleşme ile kadrosuna katan Al Nassr'ın şimdi de Mauro Icardi, Luka Modric, Sergio Busquets ve Sergio Ramos gibi isimlerle ilgilendiği iddia ediliyor.