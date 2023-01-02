Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson tarafından 2003 yazında Sporting Lizbon'da keşfedilen Cristiano Ronaldo, o tarihten itibaren Lionel Messi ile 'en büyük' olma savaşı verdi.





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Futbol sahnesinin en büyük starlarından Cristiano Ronaldo, olaylı bir şekilde Manchester United'tan ayrıldıktan sonra büyük bir sürprize imza atarak Suudi Arabistan'dan Al-Nassr'a transfer oldu.

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi büyük bir şok etkisi yaratırken dünyaca ünlü forvetin Al-Nassr'dan önce görüştüğü takımlar da belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

YILLIK 200 MİLYON EURO

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Portekizli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tarih yazılıyor. Bu, kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermekle kalmayıp, ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imza. Yeni evine hoş geldin Ronaldo” ifadelerine yer verildi.





37 yaşındaki futbolcunun yıllık 200 milyon euro kazanacağı iddia edildi. Bu sözleşme ile Ronaldo, en yüksek maaş alan sporcu oldu.

Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı Al-Nassr’da bir dönem Türkiye’de forma giyen birçok isim yer alıyor. Ronaldo, yeni kulübünde bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile Vincent Aboubakar’ın yanı sıra 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

Al-Nassr şu anda Suudi Arabistan Ligi’nde 10 maç sonunda aldığı 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2’nci sırada yer alıyor.

RONALDO'DAN AÇIKLAMA

Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum" sözlerini kullandı.

RIO FERDINAND, RONALDO'YA SAHİP ÇIKTI

Ronaldo'nun bu hamlesi eleştirileri de beraberinde getirdi ancak eski takım arkadaşı ve Manchester United'dan eski kaptanı Rio Ferdinand, yıldız oyuncuya sahip çıktı.





Kendi YouTube kanalında konuşan Ferdinand, Ronaldo'nun transferini değerlendirirken, "Nihayet mutlu olmasına sevindim. Hangi seviyede oynarsanız oynayın her futbolcu için asıl mutluluk oynadığınız kulüpte nasıl hissettiğinizdir. Orada mutlu olmak en önemli şeyler biri. Bu yüzden pek çok insanın gitmesini beklemediği bir ülke de olsa Cristiano Ronaldo'nun mutlu olmasına sevindim." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'ya yapılan eleştirileri iki yüzlülük olarak değerlendiren Rio Ferdinand sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, Cristiano Ronaldo'nun kariyerini üzücü bir şekilde bitirdiği anlamına gelmiyor. İnsanların nasıl böyle yorumlar yapabildiğini anlamıyorum.

David Beckham, Frank Lampard, Wayne Rooney ve Steven Gerrard'ı izlemek harikaydı. Aynı şekilde Amerika'da oynadıklarını görmek de... Kariyerlerini harika paralar kazanarak bitirmeyi hak ettiler. Bırakın Cristiano Ronaldo da bunun keyfini çıkarsın. Ailesiyle yeni bir kültürü deneyimleyecek. Onu eleştirenler kokuşmuş yorumlar yapıyorlar.

MLS'e giden her futbolcuya 'Kariyerinin son dönemi için en iyi tercihi yaptı' dediniz. Şimdi Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a gidince bir anda utanç verici olay oldu. Ben bu iki yüzlülüğü sevmiyorum. Adaletli olun"

RONALDO'DAN SONRA MODRIC, BUSQUETS VE RAMOS SÜRPRİZİ

Cristiano Ronaldo'yu transferde ederek büyük sükse yaratan Al-Nassr bu kez Real Madrid forması giyen Luka Modric, Barcelona'dan Sergio Busquets ve PSG'den Sergo Ramos'u gündemine aldı.

Körfez'in Los Galacticos'u olma yolunda ilerleyen Al-Nassr, Ronaldo transferi sonrası bu üç isme de imza attırarak adından söz ettirmenin peşinde. Sergio Ramos'a MLS'ten de bazı kulüplerin teklif götürdüğü öğrenildi.





Ayrıca İspanya'dan Marca'nın haberine göre Al-Nassr'dan teklif alan Luka Modric bu sezonu Real Madrid'de tamamlamayı planlıyor. Habere göre Al-Nassr'dan çok büyük bir teklif alan Luka Modric'in de Real Madrid'de devam etmek istediği belirtildi.

Al-Nassr'ın bu üç isim dışında Chelsea'den N'Golo Kante'yle de yakından ilgilendiği öne sürülmüştü.

RONALDO ÖNCE REAL MADRID İLE GÖRÜŞTÜ

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, Real Madrid’in, 37 yaşında olması ve yüksek maaşı nedeniyle Portekizli yıldızı istemeği savunuldu. Bild’e göre, kadrosunda gençleştirmeye giden Real Madrid, 6 aylık bir sözleşme düşünülse bile yüksek maliyeti nedeniyle Ronaldo’ya kapıyı açmadı.

Dünyaca ünlü futbolcunun bunun üzerine B planını uygulamaya koyarak, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı vurgulandı. Haberde, Ronaldo’nun kısa süre önce Şampiyonlar Ligi sahnesinde kalmak istediğine dair yaptığı açıklamalar da hatırlatıldı.

2009-2018 yılları arasında Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız, 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, tüm zamanların en golcü futbolcusu olmuştu.

ESPN: KANSAS CITY YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Al-Nassr'a transfer olan ve öncesinde Real Madrid ile görüşen Cristiano Ronaldo'nun MLS Ligi ekiplerinden Kansas City'le de görüştüğü ortaya çıktı. ESPN'de yer alan habere göre Ronaldo, Al-Nassr'dan önce mali olarak şartlarına en çok yaklaşan Sporting Kansas City ile görüşme gerçekleştirdi.





Ronaldo'nun Kansas City yöneticileriyle transferi için birkaç kez bir araya geldiği fakat Al-Nassr'ın devreye girerek transfere son noktayı koyduğu belirtildi.

ESPN'den Taylor Twellman imzalı haberde şu ifadeler yer verildi;

"Ronaldo, Manchetser United'tan ayrıldıktan sonra birçok takımın gözdesi oldu. MLS ekipleri de Ronaldo'ya büyük ilgi gösterdi. Bunlardan biri Sporting Kansas City takımı oldu. Teklifleri o kadar ikna ediciydi ki Ronaldo, Al-Nassr'a imza atmadan birkaç kez üst düzeyde görüşmeler oldu. Transferin mali olarak çok yakın olduğu öğrenilse de Ronaldo sonrasında Al-Nassr'a transfer oldu." (Skorer)